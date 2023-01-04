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11:17, 4 января 2023 года В Орле за грабеж задержали молодого бездомного 22-летний парень несколько раз ударил прохожую и отобрал у нее сумку с деньгами.





В Северном районе Орла дорожные инспекторы по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Преступление произошло на ул. Рощинской. 22-летний парень без определенного места жительства несколько раз ударил прохожую по голове и отобрал у женщины сумку с четырьмя тысячами рублей. Сотрудники Госавтоинспекции, оказавшиеся поблизости, задержали молодого человека в момент, когда он попытался скрыться на такси.



Подозреваемый взят под стражу. Ему грозит до 7 лет заключения.





Орловское Информбюро





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