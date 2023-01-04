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12:08, 4 января 2023 года В орловских школах откроют свыше четырех десятков "Точек роста" Центры образования создадут уже в этом году.





В 2023 году в школах 23 муниципальных образований Орловской области запланировано открытие 44 центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Об этом сообщает региональный информационный портал. Центры оснастят современным оборудованием, позволяющим отрабатывать на практике учебные материалы по физике, химии и биологии.



В прошлом году в сельских школах Орловщины создали 47 аналогичных центров. "Точки роста" открываются в рамках национального проекта "Образование".





Орловское Информбюро





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