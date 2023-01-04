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14:00, 4 января 2023 года Мать и дочь из Покровского района шьют одежду участникам СВО К благому делу подключилась и местная волонтерская группа.





Ира Пылкина и Марина Мальцева из Покровского района вместе шьют одежду для участников специальной военной операции. Мать и дочь изготавливают носки, футболки, толстовки, балаклавы, трусы. За три месяца создано больше сотни комплектов. К благому делу подключилась и местная волонтерская группа "Наш Храм". Об очередной истории неравнодушия орловцев – в материале Елены Литинской.





Елена Литинская





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