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15:00, 4 января 2023 года "Орловские" иностранцы внесли колорит своих народов в празднование Нового года Свою культуру в творческих номерах показали представители 12 стран.





Побывать сразу в дюжине стран за несколько часов – легко. Причем не просто побывать, а познать традиции празднования Нового года. Такая возможность у орловцев представилась благодаря Ассамблее Народов России. Творческие номера представили 35 иностранцев. Не обошлось на этом празднике и без традиционно русских сюжетов. Подробнее – в сюжете Даниила Борисова.





Даниил Борисов





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