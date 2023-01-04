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16:00, 4 января 2023 года Зубры в "Орловском полесье" вышли на подкормочные площадки Жители и гости региона уже могут оценить это уникальное зрелище.





В национальном парке "Орловское полесье" открылся сезон экскурсий на подкормочные площадки к зубрам. Корреспондент ГТРК "Орел" Екатерина Габова уже оценила это уникальное зрелище. Все вопросы можно уточнить по телефонам, указанным на сайте "Орловского полесья".



В это время на подкормку приходит лишь десятая часть стада. Всего специалисты парка насчитывают 557 особей зубров. Сейчас погодные условия позволяют им с легкостью добывать пищу самостоятельно.





Екатерина Габова





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