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17:00, 4 января 2023 года Ее воспитал хоккей В Орле создается девичья хоккейная команда. Что побуждает девушек выбирать этот жесткий, но очень интересный вид спорта? История одной из них – в нашем материале.





В Орле создается девичья хоккейная команда. Тренировки посещают уже полтора десятка совсем юных спортсменок. Но есть в нашем городе и взрослые девушки, которые выбрали себе этот жесткий, но очень интересный вид спорта. Об одной из них расскажет Анастасия Дорохова..





Анастасия Дорохова





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