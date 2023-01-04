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15:45, 4 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Мать и дочь из Покровского района шьют одежду участникам СВО.



- Зубры в "Орловском полесье" вышли на подкормочные площадки.



- "Орловские" иностранцы внесли колорит своих народов в празднование Нового года.



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