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18:00, 4 января 2023 года Юный орловец побывал в мультипликационной студии с главой Минфина РФ Десятилетний Игорь Каштанов и Антон Силуанов вместе увидели, как создаются анимационные картины.





Глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 10-летнего орловца Игоря Каштанова побывать на экскурсии в мультипликационной студии. Вместе они посетили "Союзмультфильм", где увидели, как создаются анимационные картины.



Как признался Антон Силуанов, в детстве он и сам мечтал о такой экскурсии.





Анна Вайсергисер





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