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19:00, 4 января 2023 года На центральной площади Орла сыграли в хоккей в валенках В необычном поединке сошлись сборная ветеранов орловского хоккея и команда училища олимпийского резерва.





На катке на площади Ленина в Орле в необычном хоккейном матче сошлись сборная ветеранов орловского хоккея и команда училища олимпийского резерва. Вместо коньков игроки катались в валенках.



Финальный свисток зафиксировал победу команды училища олимпийского резерва со счетом 11:8. Организаторы планируют, что в будущем в городе состоится полноценный турнир по хоккею в валенках.





Анастасия Дорохова





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