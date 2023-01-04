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20:00, 4 января 2023 года Фильм о Чебурашке вызвал у орловцев небывалый ажиотаж Старая добрая сказка на новый лад собирает полные кинозалы не только на Орловщине. За первые дни показов лента перешагнула миллиардный рубеж по кассовым сборам.





Орловские зрители стремятся первыми оценить семейную комедию "Чебурашка". Как и прежде, обаятельный и трогательный, он способен растопить любые сердца.



53 года назад Чебурашка уже стал символом искренней и светлой дружбы. Сегодняшние дети прониклись этими же ценностями.



Фильм подтверждает – чтобы вернуть солнце и улыбку в мир взрослых, достаточно найти своего маленького Чебурашку. На встречу с ним можно прийти во все кинотеатры страны в новогодние каникулы.





Екатерина Габова





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