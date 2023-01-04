среда 4.01.2023 20:28:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:00, 4 января 2023 года

Фильм о Чебурашке вызвал у орловцев небывалый ажиотаж

Старая добрая сказка на новый лад собирает полные кинозалы не только на Орловщине. За первые дни показов лента перешагнула миллиардный рубеж по кассовым сборам.


Орловские зрители стремятся первыми оценить семейную комедию "Чебурашка". Как и прежде, обаятельный и трогательный, он способен растопить любые сердца.

53 года назад Чебурашка уже стал символом искренней и светлой дружбы. Сегодняшние дети прониклись этими же ценностями.

Фильм подтверждает – чтобы вернуть солнце и улыбку в мир взрослых, достаточно найти своего маленького Чебурашку. На встречу с ним можно прийти во все кинотеатры страны в новогодние каникулы.


Екатерина Габова
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.