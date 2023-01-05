Главная » Новости



21:30, 4 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Мать и дочь из Покровского района шьют одежду участникам СВО.



- В орловских школах откроют свыше четырех десятков "Точек роста".



- Фильм о Чебурашке вызвал у орловцев небывалый ажиотаж.



- На центральной площади Орла сыграли в хоккей в валенках.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Новости СМИ2