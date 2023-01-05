Мобилизованным из Орловской области доставили 5-тонный груз

Посылку отвезли в зону СВО.

Об этом 5 января в социальных сетях

губернатор региона Андрей Клычков.



– Сегодня побывал в зоне проведения специальной военной операции. Доставили очередной груз нашим мобилизованным орловским бойцам в ЛНР под Сватово. Выехали в 3 утра и добрались до наших бойцов только к 18:00, - написал глава региона.



В формирование вошли самые нужные вещи по конкретным запросам: костюмы на зиму, сапоги, термобелье, медицинские принадлежности. Также ребятам передали печенье, сгущенку, мандарины.