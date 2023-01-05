Мобилизованным из Орловской области доставили 5-тонный груз

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9:00, 5 января 2023 года
Мобилизованным из Орловской области доставили 5-тонный грузПосылку отвезли в зону СВО.
Об этом 5 января в социальных сетях рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
– Сегодня побывал в зоне проведения специальной военной операции. Доставили очередной груз нашим мобилизованным орловским бойцам в ЛНР под Сватово. Выехали в 3 утра и добрались до наших бойцов только к 18:00, - написал глава региона.
В формирование вошли самые нужные вещи по конкретным запросам: костюмы на зиму, сапоги, термобелье, медицинские принадлежности. Также ребятам передали печенье, сгущенку, мандарины.
Сергей СИЛАЕВ