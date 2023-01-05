В Орловской области экспорт кормов и добавок превысил импорт почти в 50 раз

В 2022 году из региона направили 382 партии в другие страны.

По информации управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сотрудники ведомства в ушедшем году досмотрели 22 073 тонны груза. Из европейских стран ввезли 41 партию кормовых добавок, общая масса которых 441 тонна.





В другие регионы России с территории Орловщины доставили 778 партий кормов и кормовых добавок. Грузы получили Московская, Псковская, Белгородская, Новогородская, Ярославская и другие области.