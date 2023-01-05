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11:00, 5 января 2023 года В Орловской области направят более 83 миллионов рублей на покупку ноутбуков для образовательных учреждений Технику приобретут в 2023 году.





Обновление материально-технической базы проходит в рамках нацпроекта «Образование». В проекте принимают участие 26 организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В 2022 году 37 учреждений получили новые компьютеры. На эти цели было выделено 58,6 миллиона рублей.





Сергей СИЛАЕВ





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