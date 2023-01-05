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12:00, 5 января 2023 года Орловец убил знакомого у себя дома Трагедия произошла на алкогольной почве.





В отношении жителя села Лаврово Орловского округа возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.

Следствие выяснило, что 30 декабря 2022 года 37-летний мужчина употреблял алкогольные напитки с 42-летним знакомым. У них возник конфликт, псоелс сосоры хозяин квартиры нанес потерпевшему несколько ударов ножом в шею, от чего последний скончался на месте. Орловец сознался в преступлении, его заключат под стражу. Следствие продолжается.





Сергей СИЛАЕВ





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