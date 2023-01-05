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13:00, 5 января 2023 года Орловские полицейские продолжают обеспечивать общественную безопасность во время праздников Приняты дополнительные меры, направленные на охрану ряда объектов.





УМВД России по Орловской области. В Орле стражи порядка охраняют общественный порядок в новогодние каникулы. В целях недопущения экстремистских проявлений выработаны меры. В областной столице работают камеры видеонаблюдения в местах массового скопления людей, сообщает пресс-служба Также тщательно охраняются объекты жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а для повышения антитеррористической защищенности в местах проведения массовых мероприятий полицейские используют металлодетектеры. – Для обеспечения общественного порядка и безопасности предусмотрено выставление дополнительных патрулей в традиционных местах коллективного отдыха граждан, таких, как Городской парк культуры и отдыха, Детский парк, сквер Гуртьева, парки Победы, Ботаника, Дворянское гнездо, зона отдыха Медведевского леса, центральных площадях районных центров и других местах, - сообщили в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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