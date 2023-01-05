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15:00, 5 января 2023 года В Орловской области капитально отремонтируют 13 учреждений здравоохранения Работы проведут в 2023 году.





"Телеграммы из Орла". В наступившем году для медучреждений планируется приобрести более 80 единиц спецоборудования, 35 из них – для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил телеграм-канал. В наступившем году для медучреждений планируется приобрести более 80 единиц спецоборудования, 35 из них – для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Автопарк пополнится на 14 автомобилей. Также ожидается открытие детской поликлиники в Ливнах.





Сергей СИЛАЕВ





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