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15:45, 5 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Андрей Клычков доставил пять тонн поддержки для орловских мобилизованных в ЛНР; - В Мценске замурованная в стену икона Святителя Николая обрела вторую жизнь; - Орловец написал целый альбом в поддержку участников СВО и объехал военные части российской армии; - Чебурашка продолжает собирать аншлаги.





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