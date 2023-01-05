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16:00, 5 января 2023 года На Орловскую область надвигаются аномальные морозы Ночью столбики термометров опустятся до -22.





гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха с 6 января по 10 января будет достаточно низкой. Днем температура будет колебаться от -10 до -15, а ночью ожидается мороз до -22. Телефоны экстренных служб: 101, 112.



По информации Орловского, среднесуточная температура воздуха с 6 января по 10 января будет достаточно низкой. Орловцев призывают быть осторожными. Телефоны экстренных служб: 101, 112.





Сергей СИЛАЕВ





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