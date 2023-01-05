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18:00, 5 января 2023 года Орловец исполнил собственные песни перед участниками СВО Бойцы вдохновились композициями Максима Захарова.





Мужчина успел съездить в Луганск, а в январе собирается отправиться в очередную поездку по освобожденным территориям.



Максим исполнит песни как для солдат, так и для местных жителей. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Всеволод Трифонов





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