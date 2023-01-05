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19:00, 5 января 2023 года В Орле стражи порядка обеспечат безопасность в храмах на Рождество В церквях уже начали готовиться к празднику.





В Богоявленском соборе проверили работу тревожных кнопок. Подробности смотрите в нашем сюжете.





Татьяна Тимохина





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