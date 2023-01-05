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18:30, 5 января 2023 года Орловские баскетболисты могут попасть на "Матч Звезд" Выставочные игры состоятся 4 февраля в Красноярске.





"Матч Звезд" ассоциации студенческого баскетбола – ежегодное мероприятие, которое открывает вторую часть сезона студенческой лиги. В этом году лучшие студенты-баскетболисты встретятся в Красноярске.



В состав сборной "Запад" могут войти игроки женской и мужской команд Орловского государственного университета Алина Мухаметшина и Артем Прялухин. Проголосовать могут только тренеры, игроки и менеджеры команд, принимавшие участие в чемпионате начиная с 2018 года.





Анастасия Дорохова





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