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20:30, 5 января 2023 года

Где отметить Рождество-2023 в Орловской области

Публикуем афишу предстоящих мероприятий.


Подходит к концу первая неделя наступившего 2023 года и скоро придет долгожданный праздник для всех православных верующих – Рождество Христово. В этом году он выпал на субботу. Отмечать его обычно начинают заранее – 6 января в двери домов и квартир приходит коляда. По традиции, молодежь специально разучивает стихотворения и песни, и после исполнения рассчитывает на сладкое угощение, а в орловских храмах в это время начнется Всенощное Бдение. По всему региону и в областной столице до Рождества и после пройдет ряд мероприятий.  Рассказываем, где провести Рождество на Орловщине.


ВЯТСКИЙ ПОСАД

Обширную программу подготовил Духовно-православный центр Вятский посад, находящийся под Орлом.

6 января в 8.00 начнется Божественная литургия в храме Сретения Господня, в 17.00 – Всенощное бдение. В 22.00 православные христиане смогут исповедоваться, а в 22.30 запланирована ранняя Божественная литургия с участием схиархимандрита Илия (Ноздрина).

7 января в православном центре орловцев ждет насыщенная и яркая концертно-игровая программа. Поздняя Божественная литургия начнется в 8.30, а Всенощное бдение на Рождество – в 17.00.

В рамках праздника Рождества Христова "Свет Добра" 7 января в 11.30 орловцев приглашают на выставку ливенской гармошки и плешковской игрушки, где представят материалы по истории создания традиционных изделий из глины, ливенской гармони и других промыслов нашего края.

Для самых юных гостей мероприятия подготовят мастер-класс по изготовлению плешковской игрушки. Количество мест ограничено, записаться можно по телефону.

Адрес: поселок Вятский посад, улица Южная, 1а. Подробную информацию сообщат по телефонам: 59-90-11; 8 (980) 360-07-61

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ОРЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

6 января, в Рождественский Сочельник, любителей музыки пригласили на концерт уникального ансамбля – московского кроссовер-квартета "StradiВаленки".

 

Коллектив состоит из лауреатов международных конкурсов и фестивалей. Александр Барклянский (скрипка), Надежда Котнова (фортепиано), Евгений Алтудин (аккордеон), Андрей Березин (Контрабас). В программе представят оранжировку музыки Моцарта, Баха, Гаврилина, Цфасмана, Сильвестрова.

Вход на концерт в филармонии будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам. Их можно получить в кассе. Представление"Классика, которая улыбается" начнется в 15.00. К тому же, филармония будет работать и в последний день новогодних каникул – 8 января – с 12.30 до 19.00.

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8 января в зале споет Сергей КЛЕНКОВ. В программе «В лунном сиянии…» прозвучат старинные русские, цыганские и городские романсы. В концерте принимает участие орловский гитарист Алексей ГОРОХОВ. Начало представления в 17.00.

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Справки по телефонам: 76-45-83 (концертный отдел), 76-46-60 (касса). Адрес: Орел, улица Ленина, 23.

СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО

В музее-заповеднике Ивана Сергеевича Тургенева для орловцев подготовили обширную программу на 6-8 января. С 12.00 до 15.00 ребята бесплатно поиграют с Дедом Морозом и Снегурочкой у елки на Большой поляне, а также покатаются со снежной горы.

6 января:

11.00. Мастер-класс "Дамское украшение" с посещением выставки "Императрица Спасского двора", мастер-класс "Рождественский венок".

12.30. Мастер-класс "Традиции усадебного гостеприимства".

13.00. Экскурсия "Императрица Спасского двора"/ Игра-приключение "Чудеса новогоднего парка"/ Мастер-класс "Рождественский венок".

14.00. Мастер-класс "Зеркало желаний".

14.30. Экскурсия "Императрица Спасского двора".

15.30. Мастер-класс "Рождественский венок".

7 января:

11.00. Мастер-класс "Дамское украшение" с посещением выставки "Императрица Спасского двора"/ Мастер-класс "Новогодний сувенир".

13.00 Мастер-класс "Серебряная птица"/ Мастер-класс "Старинные русские напитки"/ Экскурсия "Императрица Спасского двора".

14.30. Мастер-класс "Старинные русские напитки"/ Экскурсия "Императрица Спасского двора".

15.00. Мастер-класс "Серебряная птица".

8 января:

11.00. Мастер-класс "Зимний сувенир".

13.00. Мастер-класс "Зимний сувенир"/ Мастер-класс "Крестьянская одежда: истории, рассказанные куклами"/ Экскурсия "Императрица Спасского двора".

14.30. Мастер-класс "Крестьянская одежда: история, рассказанные куклами.

15.00. Мастер-класс "Зимний сувенир".

Расстояние от Орла: 70 километров

Справки по телефонам: 8(48646) 6-72-14, 8 (930) 777-09-57

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ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

На представление в Рождественский сочельник можно сходить, не уезжая из Орла. 6 января – последний день музыкального спектакля "Аленушкин сон".

Артисты наденут яркие костюмы и представят музыкальные номера. Неожиданный сюжет не оставит равнодушных ни взрослых, ни детей. Для самых маленьких зрителей подготовят интермедию у Новогодней елки, хоровод, танцы и, конечно, сюрпризы от Деда Мороза.

Начало: в 11.00 и в 14.00

Адрес: Орел, улица Комсомольская, 261А

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Сергей СИЛАЕВ
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