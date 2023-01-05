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21:00, 5 января 2023 года В Орле собрались каратисты из 19 регионов страны В областную столицу приехал тренер, воспитавший олимпийскую чемпионку.





Главный тренер сборной Египта по каратэ Хани Кешта в первые дни 2023 года направился в Орел.



Орловцы и представители других областей занимаются с мастером, делают необычные упражнения и показывают навыки на ковре. Подробности смотрите в сюжете Анастасии Дороховой.





Анастасия Дорохова





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