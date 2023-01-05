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21:59, 5 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Сегодня из Орла отправился новый груз на передовую; - Синоптики пообещали аномально холодную погоду;

- Орловец создает музыку для бойцов, участвующих в СВО;

- В канун Рождества расскажем историю о чуде - спасении старинной иконы в Мценске;

- Наш "Чебурашка" уже покорил сердца миллионов.





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