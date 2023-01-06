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10:00, 6 января 2023 года Юным орловцам показали интермедию перед Рождеством Ребята получили подарки и водили хоровод.





Представление организовали для детяй семей участников СВО , рассказали в пресс-службе администрации города. Мероприятие состоялось в Орловском городском центре культуры. – Искренние пожелания каждому ребенку, сидящему в этом зале – крепкого здоровья, новых успехов в учебе, творчестве, спорте, растите настоящими патриотами великой России. Всем родителям, педагогам, наставникам – пусть в каждый дом придет настоящее счастье, пусть будут живы и здоровы ваши близкие и родные люди. Крепкого здоровья, добра и благополучия. Будьте счастливы, - сказала первый заместитель мэра Ирина Проваленкова. Ребята водили хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и посмотрели спектакль "Аленушкин сон". Никто не ушел без сладких подарков.





Сергей СИЛАЕВ





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