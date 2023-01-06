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11:00, 6 января 2023 года В Орловской области в 2023 году построят станцию умягчения воды На работы потратят более 234 миллионов рублей.





"Телеграммы из Орла". Завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года.

Об этом сообщил телеграм-канал. Завершение строительства запланировано на декабрь 2023 года. Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более девяти тысяч человек. Производительность – 5,5 тысяч кубометров в сутки.





Сергей СИЛАЕВ





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