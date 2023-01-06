Орловские спасатели отбуксировали застрявшую машину скорой помощи

Автомобиль попал в снежный плен в Новодеревеньковском районе.

5 января медики по дороге на вызов застряли в деревне Никольская. На помощь пришли сотрудники МЧС. Пожарная машина отбуксировала автомобиль скорой, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В этот же день в областной столице на улице Итальянской застряла шеститонная фура. Ее вызволили из снежного плена с помощью тягача.

Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на вызовы 15 раз. Их них четыре – на тушение пожаров, 11 – на помощь населению и другие происшествия.