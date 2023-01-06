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15:00, 6 января 2023 года Орловец пришел в гости к знакомой и уехал домой на ее машине Автомобиль пропал у девушки в Советском районе города.





УМВД России по Орловской области. В отделение полиции по городу Орлу обратилась 21-летняя девушка с заявлением о пропаже авто. Она предположила, что похитителем может быть 20-летний житель Свердловского района, который ранее был у нее в гостях. Об этом сообщили в пресс-службе Полицейские проверили версию орловчанки, она подтвердилась. У молодого человека машину изъяли. Он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Расследование продолжается.





Сергей СИЛАЕВ





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