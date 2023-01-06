Главная » Новости



16:00, 6 января 2023 года В Орловском музее ИЗО представили 140 гравюр XVIII – XIX веков Выставка работает по 15 января.





На выставке "Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII – XIX веков" орловцы могут рассмотреть изысканные гравюры из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии.



Произведения созданы с работ Рембрандта, Дюрера, Рафаэля, Веронезе, Рубенса и других.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2