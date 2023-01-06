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17:00, 6 января 2023 года Орловцам предложили вспомнить самые громкие события 2022 года Попытка поджога здания областной администрации, падение крана на Красном мосту, потасовка в маршрутке из-за масок.





Подробнее об этих и других инцидентах ушедшего года смотрите в нашем сюжете.





Антон Киселёв





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