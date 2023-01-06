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18:00, 6 января 2023 года Орловская область впервые принимает участие в фестивале "Путешествие в Рождество" Он проходит в столице.





В Москве на Манежной площади, несмотря на мороз, наблюдается ажиотаж. Внутри орловской ярмарочной палатки представлены работы народных умельцев, сделанные вручную. Присутствует вышивка списом, Голохвастовский словарь. Москвичам и гостям столицы волонтеры рассказывают об уникальности Орловщины и творческих обычаях под присмотром наставников из департамента по проектам развития территорий.





Анна Вайсергисер





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