Главная » Новости



19:00, 6 января 2023 года Кромчанка вышивает иконы из бисера 15 лет В коллекции Людмилы Шишкиной больше 170 работ.





Женщина что-то делает для себя, а что-то – на заказ. Некоторые иконы она дарит близким.



О том, как Людмила вышила первую икону и какой образ создает сейчас, смотрите в нашем сюжете.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2