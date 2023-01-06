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19:10, 6 января 2023 года

Андрей Клычков поздравил орловцев с Рождеством

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.


Губернатор Андрей Клычков обратился к жителям в социальных сетях в Рождественский сочельник. Он отметил, что прошедший год напомнил жителям о христианских добродетелях, возродил способность не сдаваться, отстаивая правду и защищая Родину.

– Мы по-настоящему прочувствовали хрупкость мира, ценность любви и взаимной поддержки, ощущение счастья, когда рядом близкие. В эти рождественские дни мы с особыми чувствами обращаемся к истокам наших духовных традиций. И в 2022 году мы еще раз доказали силу нашего единства, сплоченности, созидания и милосердия, - отметил Клычков.


Напомнил глава региона и о молитвах за бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

– В единой молитве за российское воинство, наши сердца сегодня бьются в унисон с военнослужащими, сражающимися за мир на родной земле. В этой большой работе хочу особо отметить роль Русской православной церкви. Вместе с представителями Орловской митрополии, силами орловских приходов, всех жителей Орловщины мы превратили добрые помыслы в реальные дела. Такая важная многогранная деятельность заслуживает глубокой признательности и уважения, - написал глава Орловщины.

Губернатор пожелал всем здоровья и семейного благополучия.
Пусть рядом будут родные и близкие, и на нашей земле всегда царят мир и согласие! С праздником, дорогие друзья, - подытожил Андрей Клычков.

 




Сергей СИЛАЕВ
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