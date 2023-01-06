Андрей Клычков поздравил орловцев с Рождеством

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Губернатор Андрей Клычков обратился к жителям в социальных сетях в Рождественский сочельник. Он отметил, что прошедший год напомнил жителям о христианских добродетелях, возродил способность не сдаваться, отстаивая правду и защищая Родину.

– Мы по-настоящему прочувствовали хрупкость мира, ценность любви и взаимной поддержки, ощущение счастья, когда рядом близкие. В эти рождественские дни мы с особыми чувствами обращаемся к истокам наших духовных традиций. И в 2022 году мы еще раз доказали силу нашего единства, сплоченности, созидания и милосердия, - отметил Клычков.



Напомнил глава региона и о молитвах за бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

– В единой молитве за российское воинство, наши сердца сегодня бьются в унисон с военнослужащими, сражающимися за мир на родной земле. В этой большой работе хочу особо отметить роль Русской православной церкви. Вместе с представителями Орловской митрополии, силами орловских приходов, всех жителей Орловщины мы превратили добрые помыслы в реальные дела. Такая важная многогранная деятельность заслуживает глубокой признательности и уважения, - написал глава Орловщины.



Губернатор пожелал всем здоровья и семейного благополучия.

– Пусть рядом будут родные и близкие, и на нашей земле всегда царят мир и согласие! С праздником, дорогие друзья, - подытожил Андрей Клычков.