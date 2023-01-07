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21:59, 6 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- В Рождественский сочельник вспоминаем его традиции и узнаем планы горожан на вечер; - На Орловщину пришли морозу после дождей и снегопадов; - Покровская райбольница отметила большой юбилей - 135 лет;



- Кромчанка вышивает иконы бисером на протяжении многих лет.





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