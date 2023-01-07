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10:00, 7 января 2023 года В Орле продолжают работу ярмарки "Хлебосольный выходной" На Орловских ярмарках "Хлебосольных выходной" продолжат работу пункты приема гуманитарной помощи "Своих не бросаем".





Сегодня посетителей ждут на Комсомольской площади с 9 до 14 часов, завтра - в это же время ярмарка будет работать на улице Приборостроительной.



Передать ребятам можно продукты, медикаменты, особенно сейчас востребованы противовирусные жаропонижающие, а также - кровоостанавливающие средства. А также - батарейки, предметы личной гигиены и теплая одежда, особо подчеркнем: стеклянная тара не принимается.





Юлия Сулим





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