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11:00, 7 января 2023 года Орловцам рассказали об итогах прошлого года в сфере культуры Минувший год был богат на культурные события и юбилеи. Мы отметили 90- летие Блынского, 100-летие музейного комплекса Спасское-Лутовиново, побывали на театральных премьерах и уникальных выставках, послушали удивительные голоса. О том, что больше всего понравилось, судя по количеству просмотров в интернете, Эва Стасюлевич.











Эва Стасюлевич





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