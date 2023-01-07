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14:00, 7 января 2023 года ГТРК "Орел" стала лучшим спортивным информационным ресурсом года В ушедшем году мы стали лучшим спортивным информационным ресурсом года. И наш главный спорт-обозреватель Анастасия Дорохова приложила к тому немало усилий. О том, как писать о спорте и как жить таймами и периодами.











Ирина Костина





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