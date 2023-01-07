Главная » Новости



12:00, 7 января 2023 года Орловцев поздравили С Рождеством Христовым Рождественские церковные службы во всех православных храмах начинаются в сочельник. А минувшей ночью в каждой обители региона служили всенощную. Торжественные богослужения продолжаются и в эти минуты. С Рождеством Христовым всех жителей нашего региона поздравил митрополит Орловский и Болховский Тихон.











Юлия Сулим





Новости СМИ2