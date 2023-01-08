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10:00, 8 января 2023 года Художникам и писателям из Орла назначили стипендии губернатора Выплаты в 2023 году получат десять мастеров кисти и 11 мастеров пера.





По информации пресс-службы правительства Орловской области, выплаты получат следующие орловские художники: Александр Блохин, Василий Карев, Александр Кузнецов, Александр Никитин, Владимир Панин, Юлия Плешкова, Екатерина Проселкова, Вячеслав Ромашов, Антонина Травинская-Вагина, Наталья Шишкова.



Кроме того, именные творческие стипендии губернатора на 2023 год присуждены 11 орловским писателям – членам общественных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. В списке получателей стипендий: Валерий Анишкин, Юрий Бондарев, Геннадий Веркеенко, Михаил Коньшин, Геннадий Майоров, Александр Полынкин, Анна Попова, Виктор Рассохин, Владимир Самарин, Николай Сапрыкин, Елена Яворская-Милешкина. Орловцы будут получать выплаты ежемесячно, начиная с января 2023 года. Деньги выделены из областного бюджета.





Александра Бахтина





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