Орловской области выделят более 19 млн рублей детским и кукольным театрам

В 2023 году нашему региону предусмотрены субсидии из федерального бюджета в объеме 19,2 млн рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство» и Орловском театре кукол планируется приобретение технического оборудования, необходимого для творческой деятельности и постановки спектаклей.

Кроме того, на развития и укрепление материально-технической базы домов культуры Орловской области, предоставлены средства в размере 11,8 млн рублей.



На основе конкурсного отбора определены получатели субсидии – 4 муниципальных района и Орловский муниципальный округ. Планируется проведение работы по текущему ремонту и укреплению материально-технической базы 16 учреждений культуры.

На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек из федерального бюджета выделены субсидии в объеме 3,2 млн рублей.