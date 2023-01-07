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15:00, 7 января 2023 года

Орловской области выделят более 19 млн рублей детским и кукольным театрам

В 2023 году нашему региону предусмотрены субсидии из федерального бюджета в объеме 19,2 млн рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.


Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство» и Орловском театре кукол планируется приобретение технического  оборудования, необходимого для творческой деятельности и постановки спектаклей.
 
Кроме того, на развития и укрепление материально-технической базы домов культуры Орловской области, предоставлены средства в размере 11,8 млн рублей.

На основе конкурсного отбора определены получатели субсидии – 4 муниципальных района и Орловский муниципальный округ. Планируется проведение работы по текущему ремонту и укреплению материально-технической базы 16 учреждений культуры.
 
На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек из федерального бюджета выделены субсидии в объеме 3,2 млн рублей.



Александра Бахтина
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