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16:00, 7 января 2023 года МЧС России по Орловской области призывает Орловцев воздержаться от выхода на лед В настоящее время организовано патрулирование водных объектов Орловской области силами инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам, спасателей и полиции.





Как сообщает пресс-служба МЧС России по Орловской области, в ходе патрулирований и бесед они напоминают людям об опасности нахождения на льду и раздают памятки о правилах безопасного поведения льду водоемов. Главное управление МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона: будьте предельно осторожны и внимательны при выходе на лед! Лед на водных объектах области имеет разную толщину, а после продолжительной оттепели успел заметно подтаять.





Александра Бахтина





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