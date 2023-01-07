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19:00, 7 января 2023 года Орловцев просят оставлять место для свободного подъезда пожарной техники В последнее время одним из насущных вопросов для экстренных служб является перекрытие проезда к зданиям и жилым домам.





Как сообщает пресс-служба МСЧ по Орловской области в последнее время одним из насущных вопросов для экстренных служб является перекрытие проезда к зданиям и жилым домам.



Поскольку проезд пожарно-спасательной техники должен осуществляться незамедлительно, то есть без помех, по предусмотренным для этого дорогам, то его затруднение может привести к большой потере времени, а это, в свою очередь, создает опасность для безопасности граждан, сохранности имущества.



Также при тушении пожаров сотрудники МЧС России часто сталкиваются с проблемой, когда невозможно взять воды из пожарного гидранта, поскольку он заставлен автомобилями.



Эта проблема актуальна не только для жилых домов, но также и для зданий административного и общественного назначения.



Паркуйте автомобили правильно! Сохранность вашего имущества от огня зачастую зависит только от вас! Также обращаем внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники: при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда; запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства.





Александра Бахтина





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