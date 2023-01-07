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17:00, 7 января 2023 года

Орловцам сообщили о профилактике обморожений

Обморожение - это травма, вызванная повреждающим воздействием холода. Чаще поражение затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног, приводя к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, а в тяжелых случаях - к необратимым нарушениям.


Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, к первым признакам обморожения относятся: онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев, при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки, поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).
 
В более серьезных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.
 
Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса.

Предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоев свободной одежды, надетые один на другой.
 
Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдет одежда из шерсти или флиса.      
 
Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, для защиты от холода необходимы: головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки, тёплая, водонепроницаемая обувь.



Александра Бахтина
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