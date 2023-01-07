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18:00, 7 января 2023 года Орловца обокрали, когда он вызывал такси В органы внутренних дел обратился мужчина с заявлением о краже у него кошелька с 14 тысячами рублей.





Потерпевший, выпив алкоголь, пытался найти такси, чтобы уехать. В это время к нему на улице подошел молодой человек, который предложил его довезти. Незнакомец сообщил, что машина в гараже и надо пройти к ней. Злоумышленник поинтересовался, есть ли у орловца деньги оплатить проезд. Мужчина достал кошелек и показал его незнакомцу. Тот выхватил портмоне из рук заявителя и скрылся.

Грабителем оказался молодой человек 1999 г.р. Похищенные денежные средства успел потратить. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».



Ему избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Пресс-служба УМВД России по Орловской области.









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