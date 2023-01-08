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20:30, 7 января 2023 года Почти три тысячи заявлений орловцы подали на оформление единого пособия для беременных Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале госуслуг.





Как сообщает телеграмм-канал "Телеграммы из Орла" , работу по рассмотрению заявлений отделения Соцфонда начали 3 января. 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. Клиентские службы СФР в Орловской области работали по специальному графику, чтобы у жителей региона была возможность оформить новую выплату и обратиться по другим вопросам.





Александра Бахтина





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