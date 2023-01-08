Главная » Новости



9:00, 8 января 2023 года Орловцам рассказали, почему стоит сократить потребление сахара В управлении Роспотребнадзора пояснили, по какой причине лучше исключить потребление этого продукта.





По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Орловской области, белый сахар не приносит никакой пользы человеческому организму, поэтому важно исключить его из рациона или минимизировать употребление, чтобы прожить здоровую и полноценную жизнь.



Последствиями чрезмерного потребления сахара может быть:

Инсулиновая резистентность возникает, когда мы употребляем в пищу сахар или продукты с высоким содержанием сахаров - повышается уровень глюкозы в крови. В ответ поджелудочная железа вырабатывает большое количество инсулина, который увеличивает проницаемость клеточных мембран для глюкозы и преобразовывает ее в триглицериды.

Как снизить потребление сахара 1. Исключить из рациона рафинированный сахар; 2. Отказаться от сладких напитков с добавлением сахара, в пользу воды или натуральных соков; 3. Отказаться от сладостей, в том числе сладкие батончики, пирожные, торты, шоколад, печенье, в пользу фруктов; 4. Выбирать продукты с более низким содержанием сахара, такие как соусы, горчица, консервы и т.д.; 5. Использовать вместо сахара в качестве подсластителя ягоды фрукты, сухофрукты в каши, выпечку и десерты.





Александра Бахтина





Новости СМИ2