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9:00, 8 января 2023 года

Орловцам рассказали, почему стоит сократить потребление сахара

В управлении Роспотребнадзора пояснили, по какой причине лучше исключить потребление этого продукта.


По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Орловской области, белый сахар не приносит никакой пользы человеческому организму, поэтому важно исключить его из рациона или минимизировать употребление, чтобы прожить здоровую и полноценную жизнь. 

Последствиями чрезмерного потребления сахара может быть:
Инсулиновая резистентность возникает, когда мы употребляем в пищу сахар или продукты с высоким содержанием сахаров - повышается уровень глюкозы в крови. В ответ поджелудочная железа вырабатывает большое количество инсулина, который увеличивает проницаемость клеточных мембран для глюкозы и преобразовывает ее в триглицериды. 

Как снизить потребление сахара
 
1. Исключить из рациона рафинированный сахар;
 
2. Отказаться от сладких напитков с добавлением сахара, в пользу воды или натуральных соков;
 
3. Отказаться от сладостей, в том числе сладкие батончики, пирожные, торты, шоколад, печенье, в пользу фруктов;
 
4. Выбирать продукты с более низким содержанием сахара, такие как соусы, горчица, консервы и т.д.;
 
5. Использовать вместо сахара в качестве подсластителя ягоды фрукты, сухофрукты в каши, выпечку и десерты.



Александра Бахтина
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