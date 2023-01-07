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13:00, 7 января 2023 года В Вятском Посаде встречают Рождество праздничной программой «Свет Добра»

Хороводы вокруг елки , мастер - классы для детей , ну а для тех , кто не боится Морозов может покататься на лошадях .





Юлия Опанасюк





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