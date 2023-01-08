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11:00, 8 января 2023 года В 2023 году в Орловской области восстановят больше 80 гектаров лесов Миллионы рублей на эту цель выделены в рамках нацпроекта "Экология".





пресс-служба регионального правительства, в 2023 году в планах провести работы по лесовосстановлению в Орловской области на площади в 82 гектара. Кроме того необходимо заготовить тонны семян.



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На мероприятия по увеличению площади лесовосстановления в 2023 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 3,2 млн рублей. Средства выделят в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", - отметили в облправительстве. Как сообщает, в 2023 году в планах провести работы по лесовосстановлению в Орловской области на площади в 82 гектара. Кроме того необходимо заготовить тонны семян. Фото: Ольга Супонева (архив)





Ольга СУПОНЕВА





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