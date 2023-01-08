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19:00, 8 января 2023 года

Первая рабочая неделя 2023 года в Орле будет морозной и ветреной

Публикуем подробный прогноз погоды на 9-13 января.


Первая неделя нового, 2023, года в Орле будет морозной и ветреной. Публикуем подробный прогноз погоды на 9-13 января.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 9 января ожидается солнце и небольшая облачность, без осадков. На термометрах от -18 до - 9 градусов. Атмосферное давление на уровне 755 мм рт.ст.

Во вторник 10 января от -10 до -8, пасмурно, без осадков. Давление повысится до 759 мм рт.ст.

В среду 11 января вновь небо затянуто облаками, термометры покажут от -12 до -9 градусов. Давление на прежнем уровне. Снега не предвидится.

В четверг 12 января пасмурно, без осадков. Мороз немного отступит: температуру синоптики прогнозируют в районе -9..-6 градусов. Давление 754 мм рт.ст.

В пятницу 13 января выглянет солнце, ожидается небольшой снег. На термометрах -7..-3 градуса, давление 753 мм рт.ст.

На протяжении всей недели ожидается сильный ветер с юго-востока, скорость его составит в среднем 7 м/c. 

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
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